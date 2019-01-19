〈北部〉大新竹共好座談 垃圾問題喬不攏

2019-01-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹縣長楊文科昨率縣府團隊到新竹市，與市長林智堅、市府一級主管出席「大新竹共好」座談會，會中針對垃圾處理問題，新竹市同意每年增加代燒五千噸垃圾，但新竹縣需運回已累積未處理的九萬三千噸底渣，雙方未有共識，將由兩縣市環保局一個月內共商解決方案。

縣市環局 月內共商解決方案

楊文科表示，目前竹北掩埋場堆置的兩萬五千噸垃圾，希望新竹市能增加代燒量，協助解決。林智堅同意每年增加五千公噸的代燒量，但希望新竹縣也能分四年、逐年運回已累積存放在新竹市掩埋場的九萬三千公噸底渣。

不過，楊文科希望每年增加的代燒量到六千公噸，且僅同意運回現階段代燒垃圾的底渣，強調先前累積的部分，不應列入此次討論。由於未能達成共識，此案最後被擱置，由兩縣、市環保局在一個月內協商決定最後處理方案。

雙方另達成多項共識，包括合力推動「大新竹喝好水」、「大新竹輕軌」、「公共運輸整合」等民生議題。

兩縣市都同意成立專案小組，針對大新竹輕軌可行性評估、站點及新竹市公車延伸到新竹縣竹北市等相關路網配套的交通政策進行討論。此外，也將邀請苗栗縣與科學園區，成立竹竹苗及科學園區跨域合作平台。

林智堅與楊文科都強調，「大新竹共好」座談會絕不會只有這一次，未來不限時間，地點，只要雙方有需要討論的共同議題，都可以一通電話就安排開會，更可邀請苗栗縣和新竹科學園區管理局共同參與。

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