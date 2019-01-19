〈北部〉春節停收垃圾 苗18鄉鎮市不同步

2019-01-19

〔記者彭健禮、鄭名翔／綜合報導〕農曆新春將屆，家家戶戶展開除舊佈新，苗栗縣政府 環保局彙整十八鄉鎮市的春節期間垃圾清運作業時間（見表格），各鄉鎮公所清潔隊，除夕當天都不打烊，採日間收運；另除南庄鄉於年初三有清運，其他鄉鎮市於年初一到初三（二月五日到七日）都暫停收運。環保局表示，各鄉鎮市公所於春節前，也提供大型家具等巨大垃圾清運，可洽各鄉鎮公所清潔隊。

多數初一起休3天 南庄初三有收

環保局指出，南庄鄉為知名風景區，每逢假期吸引大批遊客，尤其今年春節連假長達九天，評估也將湧入大量人潮、垃圾量也隨之增加，因此，鄉公所考量鄉內環境衛生，提前於初三（二月六日）清運一天，初四再停收。

5鄉鎮市休到初四 3地有定點服務

環保局說，另，苗栗、頭份、竹南、卓蘭、銅鑼等五鄉鎮市於初四仍停收垃圾，不過苗栗、頭份、竹南三市鎮，於初四有提供日間定點收集服務，請三市鎮鄉親留意公所公告的定點位置及時段，請鄉親配合於垃圾車到達後自行提丟上車，勿放在地上污染環境，共同維護環境衛生。

因應農曆新春家戶大掃除習慣，各鄉鎮市公所也提供巨大垃圾收運服務，環保局指出，可洽各鄉鎮公所清潔隊辦理預約登記清運。

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