〈北部〉暖冬補助 竹縣加碼到5月

2019-01-19

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣長楊文科昨天受邀出席安捷國際酒店開幕活動時，宣布將於二月到五月推出「浪漫台三線，暢遊新竹縣」計畫，延續交通部觀光局國旅暖冬遊方案，獎勵住宿每間房補助五百元，不限年齡，每人限申請一次，近期將公布實施辦法。

楊文科致詞時表示，新竹縣擁有在地特色產業、純樸客家人文及豐富山海資源，中央的「國旅暖冬遊方案」在一月底結束，縣府決定加碼「獎勵旅遊住宿優惠補助」，二月一日起延長至五月三十一日，縣內近五十家旅宿業共襄盛舉。

補助不限年齡，每人限申請一次，凡於週日至週四入住特約旅宿，每間房補助五百元，預計至多補助一千兩百間，假日及國定假日不補助，近期將公布實施辦法，吸引民眾到新竹縣旅遊。

縣府表示，活動期間，將另推出新竹縣秘境輕旅行四十團、集章抽好禮、消費滿額贈特色小禮及新竹縣專屬觀光護照，讓旅客輕鬆趴趴走。

位於高鐵新竹站、台鐵六家車站旁，潛水艇般獨特建築外觀的新竹安捷國際酒店（AJ HOTEL），也參與這項「獎勵旅遊住宿優惠補助」活動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/