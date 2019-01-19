〈北部〉《桃園》慶祝消防節 高效能化學車「黑豹」試身手

2019-01-19

〔記者周敏鴻／八德報導〕桃園市政府消防局昨天慶祝一一九消防節與消防局成立廿週年，表揚消防工作楷模等九十五人，市長鄭文燦表示，市府會持續汰換消防車輛、消防裝備器材，並充實消防人力，作為消防隊員救災救難最強力的後盾。

鄭文燦在慶祝活動上感謝消防人員的辛苦，他說，過去四年，市府在消防車輛、裝備、預算、人力上皆大幅更新，也將消防預算從一年十九億提升到廿六億元，未來還會持續推動各項工作，包括增補消防人員、興建消防廳舍等，讓消防人員的工作品質與環境持續改善。

鄭文燦還試乘裝載超高流量砲塔、每分鐘可出水六千公升的高效能化學車「黑豹」，見證射程約一百公尺的巨大效能。他說，消防局應與中油桃園煉油廠、桃園國際機場公司持續三方合作，依據需求由桃煉廠、桃機公司協助購置特用消防車，讓彼此的消防協定更公平對等，同時提高救災能力。

此外，消防局透過「桃園市政府消防局」臉書粉絲專業，以直播抽獎方式送出有猛男、正妹消防人員照片的「桃園防災教育館消防筆記本」，吸引許多網友猛按讚，共同歡慶消防節。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/