〈北部〉國一平鎮系統南下匝道 年初一到初三封閉

2019-01-19

〔記者許倬勛／桃園報導〕因應春節連續假期返鄉及出遊潮，交通部公路總局預先規劃交通疏運措施，其中，國道一號與台六十六線交會的平鎮系統交流道，大年初一（二月五日）至初三（二月七日）全天將封閉南下匝道，用路人可依循螢光黃底的標誌牌面，改道至幼獅交流道上國道。

公路總局第一區養護工程處長陳營富說，桃園市春節期間可能壅塞的道路與路段，研判有台三線龍潭交流道口至桃68-1鄉道及台三乙線終點周邊、台三線大溪交流道口至武嶺橋及台三線大溪老街入口，返鄉南向車潮預計出現在二月一日下午至四日上午；二月二日則有南北向的回娘家車潮；收假車潮則預估在二月九日下午至二月十一日上午。

分流 台四線中庄便道開放

為分流車潮、避開交通「熱點」，將開放台四線中庄便道，紓解台四線往桃園方向車流，並將號誌紅燈時制延長，可供用路人右轉替代道路，避開武嶺橋易壅塞路段；若國道三號大溪交流道壅塞時，建議改走龍潭交流道往南行、三鶯交流道往北行，而國道三號土城至大溪路段為易壅塞路段，已規劃台三線為替代道路。

出遊 多利用西濱快速公路

西濱公路北區工程處副處長詹益祥也說，西濱快速公路台六十一線觀音至新豐高架路段已通車，可通往濱海沿線永安漁港等觀光遊憩景點，並且串接台六十六、六十八線快速公路系統，與國道一號、三號形成區域路網，讓往來北部地區中、短程更方便。

公路總局表示，針對易塞車路段將規劃相關交通管制措施，包括彈性調整號誌時制、協調主管單位及地方警局規劃臨時停車場與加強違規取締，並引導用路人行駛替代路線、設置資訊可變標誌等。民眾可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw）查詢最新路況。

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