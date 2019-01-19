〈北部〉桃園寒假愛心餐券 3022弱勢生受惠

2019-01-19

〔記者許倬勛／桃園報導〕國中、國小廿一日開始放寒假，放假期間學校無法供應營養午餐，為了讓經濟弱勢戶的國小和國中學生，放假也能正常吃午餐，市府共斥資三四七萬餘元推動寒假愛心午餐，補助經濟弱勢與偏鄉學生，迄今已實施八年，寒假期間每天每人五十元，今年寒假共有一三三校提出申請、二○五家愛心店家參與，有三○二二名學生受惠。

每天每人五十元 春節不間斷

配合寒假愛心午餐計畫，許多店家「阿莎力」主動加碼，位於平鎮區義興國小旁的三元便當店，連續六年參與寒暑假愛心午餐計畫，老闆娘鍾梅英說，店內的豬腳飯、雞腿飯等，價值都超過餐券面額，但孩子們只要想吃都可以點，菜、飯也能無限續加，她說：「把學生們當成自己的小孩，看到大家開心吃飽的模樣，是無價之寶！」

佛心店家加碼 讓學生換年菜

由於農曆春節將近，義興國小校長馮立縈也與店家討論，希望能把過年期間的愛心午餐換成年菜，讓孩子們能在除夕當天帶回家與家人享受團圓圍爐之樂，鍾梅英一口答應並在昨天結業式提前讓學生們「試菜」，包括乾燒明蝦、梅干扣肉、滷蹄膀、佛跳牆等，學生們吃得津津有味。

4大超商 換正餐都有優惠

教育局長高安邦說，今年高中職以下學校寒假自廿一日至二月十日，但實際上學生從今天就開始放假，因此會多補助今、明兩天的午餐費，除便當店、小吃攤，也整合鄰近學校的雜貨店與OK、7-11、全家、萊爾富四家廿四小時超商，超商部分每家會提供至少五到十元的優惠，讓學童可挑選五十元以上到六十元不等的餐點，只要持餐券或用簽名方式就可領取，為顧及飲食均衡，也規定學童到超商只能購買麵包、牛奶或飯糰等正餐。

復興區兌換點少 改為發物資

另外，復興區位處偏鄉，考量學校周圍較少超商及店家，改以同樣額度採購日用品組合包，內含麵條、餅乾、肉鬆、罐頭、快速料理包等物資，在結業式前發放給學生，供學生於寒假期間食用。

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