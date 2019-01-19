〈中部〉《台中》悼祭4殉職消防、義消 局長致贈慰問金

2019-01-19

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市消防局昨在忠烈祠悼祭四名殉職消防員與義消，分別是警消陳俊宏、義消副分隊長郭寬雄、義消傅家森與警消李啟榮，除陳俊宏入祀雲林縣忠烈祠，家屬未到外，另三人遺孀及家屬都到場觀禮，消防局長曾進財並致贈慰問金給家屬。

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