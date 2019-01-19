〈中部〉《台中》拓展新南向通路 柑橘銷星國啟航

2019-01-19

〔記者蘇金鳳、歐素美／台中報導〕農委會昨在東勢果菜市場召開台灣柑橘外銷啟航記者會，農委會主秘張致盛表示，台灣去年農產品外銷是過去廿年來最高，達五十．七億美元，相當於一千六百多億新台幣，去年水果外銷也有一．三億美元，約四十億台幣，較一○六年成長近三成。嘉義縣農業處副處長李建霖說，嘉義是全台最大的柑橘產地，外銷也是全台第一，今年外銷約五百公噸。

農委會為拓展新南向國家通路，昨在東勢區農會果菜市場舉辦「台灣柑桔外銷啟航記者會」，並為椪柑輸出新加坡舉行封櫃儀式。

張致盛指出，台灣水果外銷以鳳梨、釋迦、芒果、柑橘、番石榴、香蕉為主，其中，柑橘去年外銷量約三千三百五十八噸、四百卅二萬美元，約一億多台幣，外銷數量及金額皆成長。張致盛說，柑橘是台灣很重要的水果，早期種植面積約五萬多公頃，經產業多樣化調整後，目前約二．六萬公頃，主要外銷香港、新加坡、中國、加拿大、馬來西亞，鼓勵農友加強「穩定」、「優質」生產，農委會也將持續透過全方位行銷整合方案，深耕既有市場、並拓展中東國家及俄羅斯等新興市場，促進農產品產銷平衡，全面穩定農民收益。

東勢區農會總幹事田士欣表示，柑橘是東勢區外銷主要農產品，去年水果價格慘烈，去年底開始採收的柑橘是唯一漲價的水果，單價整整漲了一倍。

另市府推廣非基因改造大豆契作多年，昨日也在龍井區舉行成果發表。農業局說，今年大豆產量及契作面積大幅成長，海線大肚、龍井、梧棲、清水、大甲、大安、外埔等區已成為國產黃豆生產重鎮，手搖飲品大廠「迷客夏Milk Shop」並推出國產高優質非基因改造豆奶飲品。

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