〈中部〉《台中》蔡其昌催生綠能博物館 年底規劃出爐

2019-01-19

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌催生「電力博物館」，昨邀集台電董事長楊偉甫、港務公司及台中市政府會勘後，決定更名為「綠能博物館」，政府預計斥資五億元，在台中港內打造一座符合綠能永續精神，並結合兒童遊憩的電力博物館，建構海線觀光新廊帶。

會勘後確認台電出資、港務公司出地

「綠能博物館」曾胎死腹中，前年蔡其昌向台電積極爭取，重啟規劃設置，目前已進入整體評估階段，但作業有點停滯，蔡其昌昨日邀集相關單位，釐清權責，確認將由台電出資、港務公司出地、台中市政府配合周邊景點及交通串連，打造三井OUTLET、梧棲漁港、海洋生態館、綠能博物館、高美濕地、大安媽祖園區一體的海線觀光新廊帶，蔡其昌並要求相關單位積極辦理，期許今年底完整規劃即 可出爐。

蔡其昌說，海線西濱已完成高架化，三井OUTLET也進駐台中港，未來梧棲漁港旁將有海洋生態館及綠能博物館，這些都是海線觀光廊帶非常重要的一環，歡迎民眾到台中港逛街、看海、吃海產，海線即將翻轉，讓居住品質、觀光效益向上提升，這是海線鄉親長久以來的目標。

採OT方式經營 朝綠建築、低碳排設計

台電公司表示，未來綠能博物館興建後，將採OT招商方式經營，展館方向及館內各項設施朝綠建築、低碳排建築的概念設計，不僅展示電力設施，更重視寓教於樂的功能，透過虛擬互動AR/VR模式，展示光電與文明發展歷程，以及大甲溪發電廠等水力、太陽能、風能等再生能源，讓參觀民眾瞭解綠電來源。

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