〈中部〉彰化寒假幸福餐券 優惠縮水8元

2019-01-19

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天（19日）彰化縣高中職以下學校開始放寒假，全縣一萬五○○名經濟弱勢戶國中小學童，可憑五十元票券面額的幸福餐券，就近到縣內五大超商兌換午餐食物，但每家超商兌換總額不一，從五十五元到六十元都有，相較去年同期廠商提供福利，最高能夠兌換到六十八元食物，今年少了八元，等於少喝一瓶養樂多。

去年可換68元餐 今年最高60元

昨天各校休業式，校方已把寒假幸福餐券對象發放給受惠學童，對象包括低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故，或經導師家庭訪視認定的國中小經濟弱勢學生，這項制度已邁入第九年，學童拿到餐券大部分如實使用，少數沒兌換的餐券，經費將回歸縣庫。

教育處長陳逸玲表示，寒假學校沒上課，縣府考量部分學童沒營養午餐可吃，每年編列一千二百萬元經費讓學生可憑券取餐，取餐地點統一、OK、全家、萊爾富、楓康超市等，每張幸福餐券面額五十元。

全縣二百一十五所國中小學，今年一百八十校聯合招標，其他學校以方便學童兌換為原則自行處理，廠商提供優惠兌換金額最高六十元，統一超商最高兌換五十五元食物、OK六十元、全家五十七元鮮食商品或六十元便當類、楓康超市六十元、萊爾富選擇組合餐六十元。

有家長抱怨說，去年合作超商最高可以兌換比餐券面額多出三十六％價值的食物，今年最高廿％，物價漲，餐券面額卻縮水。對此，陳逸玲指出，餐券兌換增額的價值來自廠商提供的優惠，縣府提供五十元餐券面額一毛未減，跟過去都一樣。

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