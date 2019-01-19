〈中部〉嘉縣8鄉鎮 小年夜也收垃圾

2019-01-19

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節九天連假二月二日登場，嘉義縣十八鄉鎮市清潔隊均於二月五到七日暫停清運垃圾，除夕（二月四日）及大年初四（二月八日）正常清運，二月三日小年夜因逢清潔隊休假日，由各公所自行決定是否加班清運，包含民雄鄉公所等八個鄉鎮市已回報縣環保局要加班清運。

嘉縣 年初一至初三停收

依縣環保局了解，小年夜加班清運垃圾的鄉鎮市為民雄、新港、竹崎、梅山、溪口、六腳、大林跟鹿草，其餘休假；民雄鄉長何嘉恒說，為便民及分流垃圾量，小年夜下午一點起就會開始清運。

嘉市 年初一至初四停收

嘉義市部分，市環保局清潔隊長謝英鋒說，二月三日加班清運垃圾，二月四日（除夕）、九日（初五）上午九點和下午三點起兩次清運，五日（初一）到八日（初四）停止清運。

另一方面，縣府輔導卅七間廚餘養豬業者轉型使用飼料養豬，針對與願意轉型的廚餘養豬業者簽約交付廚餘的社區、機關、學校，環保局訂定輔導轉型過渡期間廚餘清理作業原則。

嘉縣環保局環保設施管理科長楊啟明說，即日起到廿五日轉型過渡期間，廚餘產生量每日未達廿公斤、隨水費附徵垃圾清除處理費對象，廚餘可由所轄鄉鎮市公所清潔隊清運，並免收焚化廠處理費；廚餘產生量每日廿公斤以上者，委託嘉縣擬轉型養豬場的縣內廚餘產生源，過渡期間可由鄉鎮市公所清潔隊清運，外縣市但委託嘉縣擬轉型養豬場的廚餘產生源，可委託清運業者載到焚化廠處理，免收處理費，但廚餘須瀝除水份，否則全車退運。

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