〈中部〉農田架網阻鳥 雲縣府：違反野保法

2019-01-19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林虎尾、土庫地區有農民在田間設網阻鳥，網上還掛著不少鳥屍引發爭議，縣府農業處以此舉違反野生動物保育法（簡稱野保法），恐被罰，最高罰款卅萬元，但也有民眾反映，鳥類危害農作物，農民只能自力救濟，政府管太多了。

鳥兒觸網亡 鳥友好心疼

為護衛田間稻榖、農作物遭麻雀、斑鳩等鳥類吃光光，有農民在田間架設網具，禁止「飛鳥進入」，但除了麻雀等一般鳥類會觸網，也常見有候鳥誤觸無法脫身死亡。一名林姓鳥友說，最近在土庫、虎尾等鄉鎮看見農地架設網具，網上掛有鳥屍，地面上也有死去的麻雀或斑鳩，呼籲農民不要架網捕鳥。

為保護作物 農民才架網

鳥友勸說農民時反被斥責，因為不願看到農作物被鳥類大量啄食，放鞭炮或稻草人的驅趕效果又不好，才改用網具；農民並以麻雀、斑鳩又不是保育類動物，若因此要被罰款，讓他們心生不滿。

雲林縣府農業處長張鴻猷表示，依野生動物保育法規定，非基於學術研究或教育目的，獵捕一般類的哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類野生動物，應在地方主管機關所劃定區域內為之，並應先向地方主管機關、受託機關或團體申請核發許可證，違反規定者可處六萬元至卅萬元罰款。

農業處：非保育鳥也算

不是保育類的鳥類都算張鴻猷強調，野生動物保育法禁止使用的獵捕方法包括，使用炸藥或其他爆裂物、毒物、電氣、麻醉物或麻痺方法、架設網具、獵槍以外之其他種類槍械、陷阱、獸夾或特殊獵捕工具等都算，因此，農民在田間設網捕鳥，即使被捕殺的不是保育類的鳥類都算違法。

為避免農民違法受罰，張鴻猷表示，會再到村里加強宣導，勸導農民不要在田間架設網具，若已架設者請自行移除。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/