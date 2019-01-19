〈中部〉嘉縣房屋稅降20％？ 翁章梁：降幅還有空間

2019-01-19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長翁章梁日前宣布將提案調降二○一六年七月以後建屋房屋稅廿％，縣議會臨時會昨天討論此議題，多位議員批評，此案仍未經嘉義縣不動產評價委員會開會討論決定，縣長逕行宣布降幅「有欠周延」、「急就章」，議員並要求稅率再降。

對此，翁章梁解釋是「政策宣示」，將與議會協商，邀請議員在六月召開的委員會參與討論，降幅「當然還有空間」。

未經不動產評價委員會討論通過

嘉縣二○一六年七月一日起調整房屋標準單價表，以「建築物工程造價表」為調整基準，各類建物平均調漲幅度八十一％，實施日起新建、增建適用，新屋的房屋稅因而同步調漲。

議員陳福成指出，房屋稅漲近一倍造成不少民怨，時任縣長張花冠答應調降，去年八月簽准調降，送雲嘉嘉聯合治理平台討論，待縣不動產評價委員會審議，翁章梁本月十六日在臉書宣布調降之意，指降幅為廿％，受到注目。

陳福成說，新縣長了解民怨，但降幅不夠多，要降五十％才有感，且降幅也未與議會討論，建議不動產評價委員會開會時邀請議員列席討論。

議員詹琬蓁表示，縣長直接講調降廿％，卻仍未經開會討論，「時機不妥當」；議員蔡奇璋說，張花冠任內沒宣布就是因為尚未開會通過，好政策議會支持，不應過急。

縣長臉書先宣布 議員批時機不妥當

議員王啓澧認為，府會對降幅無共識，請縣府先協商；議員何子凡則說，年輕人購新屋很困難，調降恐是幫到富人，老百姓無感，投資客有感，建議採自用一戶為限等方式；最後，議長張明達建請縣府邀請各黨派議員協調。

縣長6月將邀議員參與討論

翁章梁表示，決策背景是因嘉縣平均每戶可支配所得排名，近年約排在全國各縣市第十八名上下，經檢視各縣市漲幅來符合此比例，調降廿％後，漲幅排名各縣市第十八名，將邀請議員在六月召開的委員會參與討論。

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