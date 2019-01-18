〈南部〉六甲農路鋪柏油 方便賞落羽松

2019-01-18

〔記者楊金城／六甲報導〕六甲區有落羽松林、「諸事大吉」波斯菊花海，景觀漂亮，其中市府、六甲區公所昨天完成六甲落羽松林的農路鋪柏油，種植草花和增設廁所、停車場，觀賞升級。工業技術研究院南分院（六甲院區）的波斯菊花海盛開了，賞花預估可到二月中旬以後。

並增設停車場、臨時公廁

市長黃偉哲上月底親訪落羽松，指點為遊客營造更好的遊賞環境，創造小確幸感覺，工務局、農業局和六甲公所動起來，行政效率高，增設停車場、兩間臨時公廁，農路鋪柏油路面、種草花景觀在昨天完成，由於落羽松不少已變紅，農曆年前是轉色最美時期，市府預估走春人潮可望再創高鋒。

六甲區長蔡秀琴說，後續還要加種草花景觀，點綴落羽松林，遊客也可循菁埔埤步道連結到百年歷史林鳳營火車站、故事館探訪林鳳社區，但不要好奇進入林鳳營牧場，為防疫請勿到牧場。

工研院六甲院區 花海綻放

工研院六甲院區的花海今年是第十年種植，過去並未廣為宣傳，堪稱秘境，近些年才知名度大開，院區上月在行政大樓後方大草坪、宿舍區及大榕樹區總共栽種二．五公頃的花海，有白色、粉紅色、紫紅色的波斯菊，其中面積一公頃的大草坪波斯菊花海主題是「諸事大吉」，設計一頭豬和「吉」的圖案，目前花海壯觀，十分漂亮。

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