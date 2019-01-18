〈南部〉助農漁民行銷 郭國文、謝龍介交鋒

2019-01-18

〔記者劉婉君、萬于甄、楊金城／台南報導〕國民黨籍台南市議員謝龍介昨天登記參選第二選區立委補選，承諾將在八個月的任期內為農漁民打開一條活路、爭取更多訂單，否則將辭去職務。民進黨籍參選人郭國文則要謝龍介不要「澎風」，台南農產不只賣中國，更要行銷全世界。無黨籍的陳筱諭認為，藍綠兩黨參選人都未曾深耕地方，無法體會在地青年與農民心聲。

謝：可將台灣農漁產賣到中國

謝龍介昨天下午到市選委會完成立委補選參選登記後表示，農漁民在台南占大多數，可是民進黨籍的立委因意識形態，不願和中國接觸，所以農漁民年年血本無歸，日子過得不快樂，許多人希望他能擔任代言人出來參選，為農漁民打開一條活路，他除了協助通路商直接與農民對接，將台灣農漁產賣到中國，接下來也計畫到中國為台灣米代言。希望市長黃偉哲能有新態度，如果再堅持台灣要獨立，貨永遠賣不出去，也希望其他沒有改選的民進黨籍立委放下政治意識，一起幫農漁民找活路。

郭：勿以中國市場欺騙農漁民

郭國文表示，自從民進黨執政以來，從市長、立委到議員都致力推廣台南農產品外銷，奉勸謝龍介不要為了參選隨意抹黑，意圖以中國市場來做政策買票，欺騙台南農民，台南農產品行銷要擴大格局走全球化，才能讓農民賺大錢，請謝龍介不要重蹈過去國民黨牽線虱目魚契作，導致漁民血本無歸的慘況。

陳筱諭：藍綠都是政治利益考量

陳筱諭指出，許多基層民進黨支持者質疑黑箱作業的徵召方式，更無法認同新潮流的參選人，而國民黨的參選人雖有高知名度，但一樣未曾在第二選區深耕過，藍綠兩人都是為了政治利益跨區參選，她的對手一位是新潮流高官、一位是國民黨主委，這將是一場「基層拚高層」的選舉。

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