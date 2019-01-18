〈南部〉烏樹林五分車 打造行動電影列車

2019-01-18

〔記者劉婉君／台南報導〕南市打造影視產業重鎮，除了鹽水岸內糖廠的影視基地及規劃在後壁烏樹林台糖用地的「台灣三部曲」園區、招商中的天馬電台促參案，文化局計畫再結合台糖與國立台南藝術大學，向文化部爭取經費，將烏樹林台糖五分車改裝成為「行動電影列車」，順利的話預計年中即可實現。

計畫將兩節車廂改裝 播放電影

台糖烏樹林車站五分車為後壁區的觀光景點之一，文化局表示，去年擴增「南瀛庶民影像基地（即南門電影書院）」，徵集一九九九年以前所拍攝的台南地區相關影片，今年希望再利用烏樹林糖廠既有的五分車，將兩節列車的車廂改裝成為可以播放電影的行動電影列車，且影片聚焦在火車、以前的糖鐵等主題，包括台糖及南藝大目前都有相關的影片。

未來行動電影列車行駛的路線從烏樹林糖廠到台灣三部曲園區的預定地，全長約五百公尺，讓民眾可以一邊搭乘一邊欣賞。

初估經費1000萬 將向文化部爭取

文化局指出，預計三月將向文化部提報行動電影列車的兩年計畫，初估經費為一千萬元，順利的話年中可以推出。

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