〈南部〉台南5月房屋稅 議員盼先凍漲

2019-01-18

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會無黨籍議員陳怡珍、穎艾達利、許又仁、周麗津及民進黨議員蔡旺詮、陳秋萍等跨黨派議員昨天召開記者會，將號召不分黨派成員成立減稅聯盟，要求市府應體恤民眾生活辛苦，還稅於民。

跨黨派議員 將組減稅聯盟

陳怡珍等人表示，台南市政府房屋稅連三年調漲，今年民眾又會在五月份收到稅單，人民感到持續被剝削。希望市府能順應民意，儘速召開臨時不動產評議委員會，凍漲二一○八年度即將收到的房屋稅，並應重新檢討房屋稅核算基準，進一步訂出減稅方案，取消不合理的回溯條款。

他們說，尤其，房屋稅回溯至二○○一年七月一日設籍，導致被增加課徵房屋稅的戶數增加，房屋稅溯及既往如此不公不義的政策應檢討取消，期盼能讓民眾稍稍鬆一口氣，不要再從老百姓身上剝皮。

財稅局表示，根據法院的判決和裁定，南市調整舊屋的房屋標準單價合法，且是自「新年度」，也就是自課徵二○一七年度起房屋稅時才有適用，沒有溯及既往，再者南市並未對以前年度已核課的房屋稅再予重新認定與補徵，現階段沒有退稅的疑慮。

財稅局說，未來針對房屋標準價格的調整及適用方案，依法還是必須待二○一九年度不動產評價委員會來做合理決定。社會各界對房屋標準價格調整的建議意見，該局均做成紀錄，將朝輕稅方向規劃，列入不動產評價委員會提案討論。

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