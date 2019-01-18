〈南部〉明年房屋稅 黃偉哲擬調降

2019-01-18

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市議會臨時會今天將登場，跨黨派多位議員昨天召開記者會要求市府凍漲房屋稅並減稅。市長黃偉哲表示，市府會尊重市議會的決議，在合法的範圍內遵行，嘉義縣已經率先調降房屋稅廿％，他也希望台南下年度（二○二○年）可以調降，比照去年（二○一八年）的標準。

市議會臨時會今天開幕，並排定行程由市府在下週二針對房屋稅進行專案報告，黃偉哲昨天強調，市議會做出的任何決議，如果法律上沒有違反的話，市府當然會遵辦，若執行面有疑慮的，則會轉請中央函釋，屬於可做的就會做，包括凍漲、不回溯，甚至退稅，會一樣樣在法律層面了解。

今年漲幅將達到81％

房屋稅將於五月開始徵收，台南市房屋稅於二○一七年開始分三年逐年調漲，二○一七年漲幅達五十四％，二○一八年漲幅為六十五％，今年漲幅將達到八十一％，平均三年的調幅為六十七％。

是否調整 將進行研議

黃偉哲表示，自己主張凍漲，希望下個年度（二○二○年）台南市房屋稅能調降回到二○一八年的標準，但今年五月開徵的部分是否可直接不漲，或是五月先漲，明年度時（二○二○年度）再降多一點，把過去漲的部分回饋給繳稅戶，相關細節的技術層面，都還要再研議具體可行的方法。

民眾權益 做最大保障

他強調，市府要對民眾的權益做最大的保障，也要避免因為行政作業不及而造成的一些不便。

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