〈南部〉高市年節食品抽驗 2件竹笙不合格

2019-01-18

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局昨公布第一波年節食品抽驗及稽查，五星級高雄福華飯店「竹笙」檢出漂白劑「二氧化硫」超標七倍。另外，知名三鳳中街一商家的「竹笙」檢出重金屬鎘超標二倍，均已要求商品下架，對供應商各可處三萬到三百萬元罰鍰。

對此高雄福華飯店表示，該批原料還沒使用就查出不合格，立刻全數銷毀，並沒有用於飯店任何料理，後續如果無法確保食安，將不再使用竹笙。

衛生局表示，針對年貨大街、大賣場、超市、傳統市場及年菜餐廳，進行年節食品稽查、抽驗及標示查核共六十八家、一百廿五件食品，檢驗結果二件「竹笙」分別檢出重金屬「鎘」及漂白劑超標，不合格率為一．六％。

衛生局說，二件「竹笙」不合格，分別為高雄福華飯店的「竹笙」檢出漂白劑三．五三g/kg（限量標準○．五g/kg），其供應商是三民區某食品公司，由於供應商無法交代產品來源者，依法可處三萬到三百萬元罰鍰。

衛生局說，長時間食用重金屬殘留超標之食品可能會造成嚴重的肝、腎功能損害、引發腎衰竭，漂白劑「二氧化硫」食用過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀。

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