〈南部〉高市大社工業區降編減排 韓國瑜允專案研究

2019-01-18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕環團與市議員昨天齊聚高雄市議會門口，批評政府對大社工業區降編減排的承諾跳票，對此，韓國瑜表示會專案研究，列為重點工作。

包括大社環境守護聯盟、地球公民基金會、高雄市職業教師工會、文府國小爭氣團，及議員吳益政、林于凱、黃捷、張勝富等人，昨天要求政府遵守承諾，儘速將大社工業區降編減排，還給高雄藍天。

環團指出，高雄市從元旦起，空氣品質連續亮橘紅燈，幾乎天天紫爆，鄰近大社工業區僅二百公尺的楠陽國小，學生上課時常需緊閉窗戶。

環團強調，已近五十年的大社工業區，原定去年應完成特種工業區遷廠，並變更為乙種工業區，但去年八月，高市府針對「變更高雄市大社都市計畫案」進行審議，經濟部卻與廠商一起要求將特種工業區改編為甲種，對於二十年前的遷廠承諾公然毀棄。

針對大社工業區降編乙種工業區一案，時代力量立委黃國昌本月已提案，要求經濟部需於三個月內，向經濟委員會提出專案報告，說明履行工業區降編決議的期程規劃，以及在完成降編前的具體減量及轉型期程。

環團及市議員要求新任市長韓國瑜表態，對此，韓國瑜於議會答詢時說，環保與產業發展要能兼顧，他上任才二十天，對於細節需再了解，還要與經濟部協調，但他保證列為重點工作，會專案研究，目前正由都委會審查，會儘速提出報告。韓國瑜也承諾，在他任內高雄的空氣會愈來愈好。

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