〈南部〉高市議會臨時會》選舉12政見 韓國瑜︰能達成2項

2019-01-18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天議會處女秀遇到震撼彈，民進黨團列出他曾提出的十二項政見，詢問他四年內能做到幾項？韓國瑜當場承諾路平、愛情產業鏈沒問題，其他還要努力。

綠議員砲火猛 政見氣球剩4顆

韓國瑜昨天一早來到議會，先拜會議會各黨團，隨後進行簡要施政報告。他說，全世界都在看高雄，他的肩膀責任好大，高雄從來沒有是台灣重心，「大家對我期待太高，我上任二十天，感覺已經當了二十個月。」民進黨團列出韓國瑜曾提出十二項政見，並做成十二顆氣球，包括全台首富、太平島挖石油、十年人口五百萬人、愛情產業鏈、愛情摩天輪、路平、賭場、低價醫療觀光、北漂青年返鄉、老青共住、開放中資買房、賽馬場，詢問他四年任內，有幾項能做到？

韓國瑜表示，這有分短中長期目標，有的是提出宣示，有的落實性高。

韓說路平、愛情產業鏈可做到

民進黨團逼問，到底有幾項能在四年任內做到？韓國瑜說，路平、愛情產業鏈沒問題，有的則需要中央配合，還須努力。

議員李喬如詢問韓國瑜，高雄市人口十年如何增加到五百萬？韓國瑜回應說，請不要妄自菲薄。不被李喬如接受，立刻把寫著人口五百萬的氣球戳破。

議員鄭光峰則質問開放中資買房及低價醫療觀光，擔心放寬中資炒房，會讓高雄年輕人與北漂青年更買不起房。

韓國瑜說，高雄貨出去、人進來，經濟蓬勃發展後，應要逐步緩慢開放。民進黨團則將寫著中資買房的氣球保留，沒有當場戳破。此外，全台首富因時間不夠，沒有發問，因此氣球也沒戳破。

質詢結束後，民進黨團將尚未戳破的路平、愛情產業鏈、開放中資買房、全台首富四顆氣球，交給韓國瑜，並批說，高雄市不是實驗室，請韓國瑜不要把市民當作白老鼠。

韓國瑜所提的施政報告，上任首要工作是施政總體檢，關注財政負債、尤其每年利息負擔達二十五億元的問題，市府將在三個月內完成施政總體檢，提出因應策略。

國民黨團︰別唱衰、逢韓必反

相較於民進黨團砲火猛烈，國民黨團則替韓國瑜緩頰，強調韓國瑜才上任二十幾天，不要一直唱衰、不要逢韓必反。議會國民黨團總召曾俊傑說，民進黨執政高雄二十年來，經濟愈來愈蕭條，韓國瑜才上任二十幾天，就一直唱衰，不要逢韓必反，大家放下選舉恩怨，一起拚經濟。

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