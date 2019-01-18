〈南部〉4.2米網紋蟒臥軌 輾成3段

2019-01-18

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕台鐵南迴線枋山路段昨凌晨兩點鐘左右，巡邏的台鐵枋山道班人員發現一尾斷成三截的巨型外來種網紋蟒，長度約四點二公尺，雖然已經死亡，但巨大身形引發外界關注，學者更擔憂牠已經在野外繁殖，因為網紋網能吞噬猴子、小鹿，甚至可能危及人命。

提供照片的民眾指出，在南迴線十一點五公里處發現網紋蟒屍體，大蛇斷成三截，散落在鐵軌旁，可能是穿越鐵道的時候不慎遭火車輾斃，經過初步測量約有四點二公尺長。該蛇從花紋判斷，應為外來種印尼「網紋蟒」，農委會將派人蒐集研究。

台鐵局表示，南迴鐵路位於深山的路段不少，各種動物「陳屍」幾乎都有，包括猴、鳥、羊、山羌或牛等，蛇類並不罕見，但昨天凌晨發現的巨蛇還是頭一遭。

生態學者李政璋表示，網紋蟒是全世界數一數二的大型蟒蛇，以前是進口寵物，去年開始被列入保育類，跑到野外的原因很多，可能是寵物脫逃或刻意被野放。

「肉食類」的網紋蟒繁殖力超強，一次能生產近五十個蛇卵，主要食用爬蟲類、鳥類、哺乳類等各種生物，國外甚至曾有獵食猴子跟鹿的紀錄，也不乏吃人的傳言。

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