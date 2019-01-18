〈南部〉提升南迴醫療 高醫下月進駐大武

2019-01-18

〔記者陳賢義／台東報導〕儘管南迴緊急醫療中心興建尚未完工，但二月一日起高醫門診醫師就將進駐看診，提早守護偏鄉居民健康；大武衛生所主任盧克凡表示，在硬體尚未完成以前，最重要的醫師人力已陸續登場，高醫對偏鄉醫療的支持，是提升南迴醫療的正確方向。

醫療照護中心預計今年底完工

南迴地區無大型醫院，病患往北往南後送，車程皆需一個半小時以上，台東衛生局爭取「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」，二○一六年獲行政院核定一億四千四百六十餘元。其中，補助新建「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」工程總經費計一億兩千萬元，並補助醫療設備的購置及夜間緊急醫療照護站的營運，不過又面臨佔用戶訴訟程序，直到去年初才解決，新建工程並在去年五月動土，預計今年底完工。

南迴線緊急醫療照護中心位在台九線大武國中對面，規劃急診及門診區、牙科、婦產診療室、腹膜透析室、復健室及眼科門診等，原本的大武鄉衛生所將改建為洗腎病房及長照中心。

衛生所在搬遷前即與高醫簽署合作，自下月起就有問診團隊陸續進駐，台東縣長饒慶鈴也將在廿四日前往高雄簽署合作備忘錄，讓高醫團隊成為南迴醫療常態性的服務，除了原有的牙科外，另將增加肝膽胰臟內科、腸胃內科、心臟內科、腎臟內科及骨科等。

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