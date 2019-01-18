〈南部〉潮州春節市集431攤 近3千人排隊登記

2019-01-18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東的潮州春節市集日前舉辦特區攤位競標，創下四天單一攤位十八萬一千餘元新高價，昨天鎮公所再開放四百三十一個一般攤位登記，吸引兩千八百九十三人前來排隊，光保證金就達一千一百五十七點二萬元，盛況空前，排隊攤商直說「比高雄的國瑜夜市還夯」。

人數較去年成長3成 保證金逾千萬

潮州鎮公所延續過去做法，將潮州春節市集攤位分成特區、一般區，特區採競標方式，一般區則以每個攤位四千元保證金，並舉辦公開抽籤，未中籤者領回保證金，一般區四百三十一個攤位，其中三分之一名額保留給設籍潮州的鎮民。

鎮公所統計，四百三十一個攤位中，潮州資格攤位的中簽率百分之十五點三，非潮州資格攤位的中簽率百分之十四點六，登記人數較去年成長三成。

中籤率比高雄高 1月23日抽籤

排隊登記的林姓攤商表示，潮州春節市集真的讓「潮州賺大錢」，高雄燈會的攤位中籤率只有百分之六，潮州中籤機率比較高，且有「潮州人保障攤位」。

排隊登記人龍綿延整個會場，從上午九點起至中午十二點，排隊人潮近三千人，平均每個人都得排上二、三小時才能順利完成登記，場外甚至傳出插隊爭吵。

鎮公所表示，「公平性」是吸引各地攤商前來登記抽籤的一大原因，每年的抽籤活動都相當盛大，且公平、公正、公開，因此讓這幾年春節市集能夠持續成長，預計一月二十三日舉辦抽籤。

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