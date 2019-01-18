〈台北都會〉北市聯醫工會抗議 院方不當緊縮培訓期

2019-01-18

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市聯合醫院企業工會昨赴台北巿政府大門，抗議北市聯醫無視「隔科如隔山」，調動不同科別護理師互相支援，卻把一至三個月的培訓期緊縮剩五天，甚至還讓護理人員「自由選擇」是否參加，痛斥院方為節省人事成本，罔顧病人安全。聯醫回應，五天只是訓練一部分，「完全是誤解」，強調護理人員若未能通過考核，院方也不會貿然讓同仁上線。

聯醫企業工會也向主管機關衛生局提出三項訴求，包括訂定支援（合併）前，合理訓練標準與時間、未完成完整訓練前禁止跨科照護病人、衛生局清查各單位實際配置人力是否充足。衛生局簡任技正王素琴接下陳情書，對於工會三項訴求，王現場表示，無法立即給予答覆，仍待討論。

會後，聯醫中興院區醫務長蔡景耀受訪時表示，「五天是誤解，五天只是教育訓練的一部分」，加護病房護理人員除必備完成兩百小時內、外、婦、兒專科訓練並取得加護病房訓練證書外，進入加護病房後還得接受三個月訓練。

蔡景耀也說，聯醫對提高護病比不遺餘力，年年接受評鑑，年年通過考核。他還強調，護理人員不可以器官、疾病當作自己專業，希望他們有整合協調能力，「護理人員要有更好的能力照顧病人，我們要把病人放在第一位，而不是個人權益放在前面。」

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