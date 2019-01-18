〈台北都會〉北市大橋頭聯開宅 小地主控沒房可分

2019-01-18

〔記者黃建豪／台北報導〕歷時十年的台北大橋頭聯開宅即將完工，捷運工程局昨晚舉行地主選屋說明會，但大橋頭聯開宅自救會抗議，當年捷運局談好的地主先選，變成建商日勝生活科技有限公司已選走好區塊，加上捷運局拉高權值，將造成小地主沒房子可分，恐被迫賣屋。北市議員林國成痛罵，市府當初已是行政威權迫使地主參與聯開，現在選屋還圖利建商，等同二重欺壓。

議員林國成︰市府等同二重欺壓

大橋頭聯開宅自救會指出，地主十多年前被台北市政府連哄帶騙，直到日前收到公文，才發現捷運局已偷偷讓日勝生先完成權益分配，聯開宅面向大馬路、坪數小、好賣掉的區塊已被建商拿走，又因為捷運局在分配時，不是用坪數去分，是用權值來分，每戶定價至少八百萬元，就會造成權值只有四、五百萬元的小地主沒屋可分，只能被迫賣屋。

捷運局︰只是先做好分配

捷運局聯開處魏國華坦言，已經讓建商完成權益分配。隨後又辯稱，不能說讓建商先選，只是先做好分配，市府分配到的區塊，還是會讓地主先選。

祝姓地主表示，捷運局把當初每坪四十五萬元，提高到每坪七、八十萬元以上，權值拉高後，他當初參與建設的三百六十坪土地，最後只能分得二百多坪，這樣的差距讓人難以接受，早知道會變成這樣，一定不會同意跟市府合建，若政府要這樣欺騙民眾圖利建商，以後誰還敢參與都更。

而昨晚召開的選屋說明會，捷運局也以涉及地主個資為由，不開放旁聽與媒體參與。新科議員陳怡君表示，連這種政府參與的案子，民眾都不清楚，沒有以契約書明訂，將使政府毫無威信。

林國成也砲轟，怎麼會有隱瞞地主，私下讓建商先選屋這麼離譜的事，讓老百姓佔便宜的是德政，但讓建商佔便宜的是圖利，這種聯開宅本該在快完工前，就要讓地主先抽籤選屋，竟然讓建商先選屋，已經失掉政府該有的公平、正義。

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