〈台北都會〉《立委補選》柯砍敬老金陳炳甫被遷怒 陳思宇停止募款

2019-01-18

〔記者郭安家、蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選剩九天，各界分析投票意願高的長者將左右選情，但長者不滿台北市長柯文哲砍重陽敬老金竟意外發酵，繼「柯家軍」候選人陳思宇志工遭長者暴力相向，並以此理由宣布停止募款。國民黨候選人陳炳甫昨在眷村辦座談也遭池魚之殃，一位路過老婦不滿柯，卻遷怒於陳炳甫，還嗆：「我要買汽油潑市政府、燒厚死！」

老婦不滿柯 卻遷怒陳炳甫

陳炳甫昨與國民黨副主席郝龍斌、新黨議員潘懷宗於士林忠孝新村座談；陳才致詞一分鐘，隔壁村一位老婦路過，以台語嗆：「我的老人年金（敬老金）被柯文哲砍掉，你們沒辦法要回來！」即便陳解釋在議會為民爭取，老婦仍嗆：「你們不夠力！在那邊臭屁。」「要買汽油潑市政府、要死大家一起死！」一旁的郝則維持尷尬笑容。

陳思宇停止募資 競辦將退款

陳思宇志工日前在百齡國小前發傳單、爆米花，被一位不滿敬老金被砍的阿伯嗆，且疑似手揮到志工臉頰。陳思宇昨舉辦政見說明會，除主張因應虐童案，兩歲以下幼兒強制身體檢查；受訪還說，因志工被暴力相向，考量志工的安全，要停止募資，競辦將一一退款；令人傻眼的是，七天前她還與台北市長柯文哲合體吃「千歲宴」宣傳募款。

何志偉打「美女牌」市場拜票

何志偉昨打「美女牌」，與議員吳沛憶、鍾佩玲、戴瑋姍掃士林市場；廿日晚間七時還要在社子國小辦音樂造勢大會，據了解，民進黨規劃賴清德、蘇貞昌等大咖同台助講，仍待雙方幕僚確認時間，才拍板定案。

國民黨也在廿日下午三至五時於百齡國小辦團結造勢大會，邀高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕及黨籍立委，而新北市長侯友宜另有行程，仍未確定能否趕上合體。

但是陳炳甫受訪時坦言，韓北上多少會激化柯粉、如兩面刃，不同陣營支持者會覺得不能輸勢。何志偉則說，他打政績牌，不擔心韓流。

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