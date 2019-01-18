〈台北都會〉春節前2週 北市市區下午2到5時最塞

2019-01-18

〔記者黃建豪／台北報導〕農曆春節將至，台北市交通局分析歷年交通流量資料，發現台北市因應春節前民眾採買、送禮需求，春節前兩週、一月二十一日起，市區於下午二時至晚間八時期間，將有道路壅塞情況，並以下午二時至下午五時車流最多，易壅塞路段包含：建國高架道路等五處快速道路與市民大道等十二處主要幹道。

五快速路、十二主要幹道車流多

交通局指出，春節前二週起，市區主要道路將從中午就逐漸有壅塞情況，雖然民眾多認為是上、下班尖峰時段塞車最嚴重，但分析發現，市區車速其實在下午二時至下午五時下降最多；車流量更是在上午十一時至下午四時增加最多，以去年經驗為例，尤其下午三時至下午五時市區車流量增加幅度最大，因此建議民眾避開於下午時段開車上路。

交通局表示，從一月二十一日至一月二十五日的交通壅塞預警路段，包含環河快速道路（桂林至和平段）、水源快速（往南景福至新店段、往北華中至青年段）、建國高架（辛亥至新生段）、新生高架（市民大道至濟南段），以及中山北路、中山南路、市民大道、光復北路、和平西路、松江路、南京西路、基隆路、復興北路、敦化南路、羅斯福路（興隆至景隆段）等市區主要幹道，若逢下雨天，壅塞範圍、路段還會增加。

市府加強車流監控、號誌時制因應

警察局也表示，從一月十九日起，華陰街、迪化街、寧夏商圈、建國花市、萬大路批發市場、台北魚市中心、內湖批發市場等年貨採買集散地，都會是車流、人潮較多的區域。

交通局表示，因應春節前車流狀況，市府已加強車流監控，並實施號誌時制因應措施，除會將市中心的尖峰號誌時制計畫時段提早及延後外，也會調整各大市場、運輸場站、交流道等處的路口號誌時制；同時，警察局已專案規劃疏導策略及勤務計畫，共同合作因應春節前車流壅塞。

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