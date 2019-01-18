〈台北都會〉〈新北立委補選登記〉鄭世維、余天隔空叫陣

2019-01-18

〔記者何玉華／新北報導〕新北市第三選區（三重區）立委補選，國民黨、民進黨分別徵召鄭世維、余天，兩人昨天先後完成選舉登記。鄭世維說，他會用賣菜郎的拚勁來榮耀三重，將力邀高雄市長韓國瑜等黨內各界人士助選；余天表示，過去幾年一直在三重服務，爭取鄉親繼續支持，將邀請蔡英文總統等人輔選。

鄭世維由國民黨新北市黨部主委李乾龍等人陪同登記，對於外界評論他是「誰的人馬」？他笑稱「我是我老婆的人」，他表示受到歷屆黨主席洪秀柱、朱立倫、吳敦義的肯定及提攜，前立法院長王金平也對他疼愛有加，馬英九擔任台北市長時已有互動，他是基層出身的小孩，受到國民黨提攜。

鄭世維說，三重向來「綠大於藍」，是國民黨的艱困選區，競選對手是可敬的余天，他會用最大的誠意來感動鄉親；他並說，天台商圈曾是三重的地標，希望促成曾演出電影「天台」的藝人周杰倫為三重區代言，找回三重的榮耀。

鄭世維離開後，余天由三重、蘆洲地區的黨籍市議員李倩萍、李余典、李坤城、前議員鄭金隆等人陪同登記，對於鄭說「民進黨虧欠余天，應該讓余天擔任有薪水的華視總經理」，余天笑著回應說，這是鄭世維「虧」他的選舉言論，各界都要求黨政軍退出媒體，他目前是市黨部主委，身分不宜。

對於韓國瑜可能幫鄭世維站台輔選，余天坦承「壓力很大」，他說，韓國瑜目前是媒體寵兒，但他會勇於承擔、勤走基層，黨中央也有輔選安排，雖然參選的時間很趕，但他過去幾年都持續關心、服務三重，希望用立委補選的勝利喚回支持者的熱情，延續在三重的服務。

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