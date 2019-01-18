〈台北都會〉新北第一家「長照咖啡館」 開幕了

2019-01-18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府在板橋府中青年社會住宅一樓，打造全市第一處「銀光咖啡館」，做為複合式的長照服務據點，供應套餐與輕食，也提供家庭照顧者喘息空間與長照資源連結服務；市長侯友宜昨天主持開幕，他表示，這是結合居家照顧、喘息服務、預防或延緩失能、提供長照資訊的社區長照便利店，未來會在全市其他地方推動設置。

「銀光咖啡館」位於板橋區府後街二號一樓，侯友宜說，新北市六十五歲以上人口突破五十三萬人，市府規劃多元的長照服務，讓長輩在地就養、安老，「銀光咖啡館」秉持「到咖手」（台語，互相幫忙之意）的理念，體現社區關懷與互助的精神。

衛生局長陳潤秋指出，「銀光咖啡館」提供長照的居家照顧、喘息服務與資源連結等，有個案管理師駐點，方便民眾諮詢或申請，也是照顧者及被照顧者喘息舒緩的休憩據點，同時藉地利之便，不定期邀請樓上承租社會住宅的青年共餐，讓咖啡館化身為青、銀交誼場所。

「銀光咖啡館」也推出自費型的「生活老師」服務，提供陪伴照顧等，由中高齡人員執行治療師的復能計畫，強化失智長者的認知，降低家屬照顧負擔。

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