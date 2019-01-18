〈台北都會〉新北幼童扮財神爺 為寒士尾牙募款

2019-01-18

〔記者賴筱桐／新北報導〕農曆春節是闔家團圓的日子，但對弱勢民眾而言，連溫飽一頓可能都不容易，創世、華山及人安基金會將於一月二十七日舉辦「全台寒士尾牙宴」，目前經費還有兩成缺口，仍需各界支持；慈馨獅子會昨天帶領幼兒園小朋友裝扮成財神爺，到板橋區瑞億市場募集經費，號召社會大眾發揮愛心。

慈馨獅子會會長洪慧齡表示，會員們經常到創世關懷院民，並捐助四萬元的愛心牆及協助設備更新等，得知「寒士尾牙宴」經費不足，因此帶領幼兒園孩子到市場募款，從小灌輸愛心公益；雅森幼兒園執行長方雅生表示，每年都舉辦公益活動，帶學童上街讓善心從小萌芽，也讓孩子們了解一餐一飯得來不易，要珍惜現在的幸福生活。

還缺兩成經費 盼各界發揮愛心

創世基金會指出，創世、華山、人安基金會策略聯盟將於一月二十七日在全台十六處舉辦寒士吃飽三十尾牙活動，台北場在總統府前廣場舉行，邀請街友、獨居長輩、單親媽媽與清寒植物人家庭參與，目前已募集八成經費，剩餘兩成有賴各界響應，認助過年應急紅包每份五百元、餐敘每桌五千元，電洽創世、華山或人安基金會。

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