〈北部〉世界最大瓷磚壁畫在花蓮 獲金氏認證

2019-01-18

〔記者王錦義／花蓮報導〕台開集團位於花蓮新天堂樂園的外牆馬塞克壁畫，獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證最大瓷磚壁畫，昨邀請到金氏世界紀錄認證官侯穎親自授證，由台開總經理邱于芸代表接受證書，花蓮再添熱門打卡新亮點。

邱于芸說，新天堂樂園以綠色有機體概念設計，外牆結合南島文化，以馬賽克瓷磚新創圖騰壁畫，面積達九千多平方公尺，馬賽克總片數一百七十四萬片，面積約二個半足球場大小，是金氏世界紀錄認證最大瓷磚壁畫。

未來外牆上將植栽一萬八千多棵綠色植物，讓藤蔓在建築物上自然生長，降低室內溫度，減少冷氣用量，內部空間也隨不同活動需求隨時改變，成為真正綠色有機體建築。

金氏世界紀錄認證官侯穎說，依照金氏紀錄規則，壁畫表面必須要由小於廿釐米的瓷磚製成，且必須是可以識別的圖像，外牆上的門窗，也不能被當作總面積計算，另壁畫必須是可以連結的整體，不能明顯分離，經過專家測量外牆瓷磚壁畫總面積，認證結果，全世界最大瓷磚壁畫目前在花蓮，成功刷新金氏世界紀錄。

台開集團位於花蓮新天堂樂園的外牆馬塞克壁畫，獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證最大瓷磚壁畫。（台開集團提供）

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