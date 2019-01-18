〈北部〉涉收賄幫帶菸酒 花監管理員遭收押

2019-01-18

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮監獄黃姓管理員疑因收取受刑人親友賄絡，幫忙傳遞訊息、夾帶菸酒等違禁品，花蓮地檢署前天指揮東機組幹員針對監獄工廠、黃男住家及受刑人北部住家三地同步搜索，檢方依違反貪汙治罪條例罪嫌，昨向花蓮地院聲押獲准。

檢調人員指出，花蓮自強外役監獄、花蓮監獄傳出管理員協助受刑人夾帶菸、酒等違禁品，經調查，上月底調查人員前往光復鄉的自強外役監先約談六名受刑人，並針對花蓮監獄黃姓管理員掛線監聽，發現黃男與另名假釋犯通話內容有異，疑透過不當金錢往來收賄，並協助特定受刑人家屬夾帶違禁品入監，前天持票前往花監工廠內搜索。

三十四歲黃姓管理員於檢方偵訊時否認涉案，但無法解釋違禁品來源及去向，檢方昨向花蓮地院聲請羈押，因涉犯最輕本刑五年以上有期徒刑重罪且有串證之虞，遭地方法院裁定收押禁見。

花蓮監獄指出，黃男並非正式管理員，是在戒護科任職務代理，有缺員才會請他來上班，斷斷續續任職四年多，表現一切正常，也沒有前科，獄方對他涉案感到訝異，會積極配合檢方後續調查。

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