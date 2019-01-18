〈北部〉冒名賤賣茶 冠軍茶農徐耀良要告

2019-01-18

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕曾經在東方美人茶競賽中拿過十四次特等獎的新竹縣資深茶農徐耀良，最近發現有人假冒他女兒在網路賣廉價東方美人茶，氣得報警提告並在臉書提醒消費者。

警方表示，徐耀良提告違反商標法，已調查網站位址跟供貨商，至於消費者受騙部分，初步了解涉嫌詐騙的網路電商採貨到付款方式交易，目前尚未聽到有人收貨付款，因此還沒有人提告。

「我是茶莊的茶女阿秀，我的父親是新竹縣東方美人茶的茶農，我相信很多愛茶的人士也有聽過他的名字，他就是榮獲十次特等獎的冠軍茶農——徐耀良」這段在廉價東方美人茶銷售網頁上的文案，讓徐耀良十分火大，因為他的茶園根本沒有名叫「阿秀」之人，他的兩個女兒的名字裡也沒「秀」字。

這個大量引用徐耀良得獎紀錄照片和接受電視台訪問影片的銷售網頁上，以「感恩回饋國人」為由，宣稱原價八千九百九十元的五百公克「優良獎」東方美人茶，現在僅需一千九百九十八元，且還強調「只剩十七組」，企圖用飢餓行銷手法吸引消費者搶購。

「我的茶哪有可能賣那麼便宜！」這幾天接電話接到手軟的徐耀良，受訪時強調得獎的東方美人茶不可能那麼廉價，他也在「徐耀良茶園」的粉絲專頁上提醒消費者不要上當下單，已下單者在貨到時也不要付款，直接退貨避免損失。

有三十幾年製作東方美人茶經驗、得過十四次特等獎的徐耀良 公開向假冒他名義的網路電商宣戰，請茶友們看到有網頁或臉書貼文盜用他茶園名號，就截圖傳給他，他會儘速在自家粉專上公告避免更多人受騙，並蒐證提告。

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