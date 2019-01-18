〈北部〉122歲苗栗建功國小 老校舍重建動土

2019-01-18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市建功國小，創立已超過一百廿二年，是全縣歷史最悠久的學校，作育英才無數，其中校園西棟、南棟校舍，使用超過六十年，遠超過建物使用年限，耐震能力不足，苗栗縣政府爭取九千四百萬餘元，昨天進行拆除重建動土典禮，再「為下一代蓋所好學校」。

西棟、南棟逾一甲子 超過使用年限

建功國小創立於西元一八九六年，不但是苗栗縣最早創設的學校，也是全台十五所歷史最悠久的學校之一，從日治時期至今已走過二甲子、橫跨三世紀，在歷任校長及師長辛勤耕耘下，建功國小培育英才無數，優良校風代代傳承，為縣內最具指標性學校。

不耐震 中央補助九四○五萬重建

其中，校園西棟、南棟校舍，使用超過六十年，遠超過建物使用年限，耐震能力不足，經縣長徐耀昌會同立委徐志榮向中央爭取，建功校舍重建經費獲行政院教育部納入補助計畫辦理，將拆除重建，總經費九四○五萬元。

新校舍為L形，國小部、幼兒園各十間教室等，樓地板面積達三百多坪，造型以「大鵬展翅、百年樹人」為空間概念設計與規畫，將以客家桐花造型牆、樹枝造型遮陽板、藍衫花布的客家文化語彙及大鵬展翅的屋頂造型，塑造校園獨特風貌，預計明年五月完工。

前校長、校友見證 回味童年時光

昨天的動土典禮，除苗栗、頭屋、公館地區的議員全數到齊，高齡九旬的江增祥、江寶琴、江增雄等三位前「江校長」，也蒞校見證這歷史性一刻，也有不少校友專程到校做最後的老校舍巡禮，一起回味童年的生活記憶。

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