〈北部〉米克斯尋主 桃園認養轉運站進駐店家

2019-01-18

〔記者許倬勛／新屋報導〕「米克斯」（混種）犬是國內各動物收容所內為數最多的犬種，但因其外表不討喜或非純種緣故，往往乏人問津。市府動物保護處為提高米克斯成犬認養率，今年起推動「大幸福轉運站計畫」，與市內獸醫院、寵物餐廳、寵物用品店等業主合作，在營業場所設置認養據點，希望透過提高曝光率，為狗狗們找到好人家。

動保處長陳英豪表示，位於新屋區的動物保護教育園區平均認養率僅約五成，主因收容所不在市區，民眾常反映交通不便，同時也難與犬隻互動，不敢貿然認養，導致認養率難提高。為讓牠們有更多機會找到家，因此推動計畫，與市內如中圓寵物家族、寵物王國、彩虹魚寵物水族等廿一家業者合作，以米克斯犬為主設置認養據點，鼓勵來店消費的民眾認養，也會不定期在公園、車站舉辦認養活動。

陳英豪說，多數民眾認為，幼犬較好教導，也親近主人；但事實上，成犬的個性、情緒、身體狀況和運動量已趨於穩定，照顧起來更輕鬆。動保志工也說，很多大型狗體型壯碩、聲音響亮，很適合在工廠擔任看守犬，桃園是工業重鎮，只要將這些狗訓練好，將可節省廠方的保全費用。

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