〈北部〉（桃園）大園溪海國小頂樓燒毀 今停課1天

2019-01-18

〔記者李容萍／大園報導〕大園區溪海國小頂樓鐵皮加蓋的禮堂及視聽教室，昨日下午三點多突然發生火警，熊熊火舌不斷從屋頂竄出、濃煙蔽天，嚇壞當時正在一樓教室上課的學生，校方緊急將學生疏散到安全處所，幸無人員受傷、受困。火勢於一個多小時後撲滅，因火場需清理及電力復原，校方宣布今天停課一天。

消防局指出，起火點所在的頂樓禮堂及視聽教室為鐵皮構造，燃燒面積約三百平方公尺，獲報火災後調派各式消防車廿七輛、消防人員六十名馳往全力灌救，火勢於下午四點廿一分熄滅。火調人員初判為禮堂儀控室設備老舊引起，詳細起火原因及財物損失仍調查中。

市府教育局表示，溪海國小全校學生於火災發生時均疏散到附近佳格工廠門口，並由教師陪同，隨後通知家長陸續接回。因火勢撲滅後仍需清理及電力復原，今天停課一天。

教育局說，溪海國小視聽教室初步了解是建築法實施前興建，所以沒使用執照。另因補照是以現行法規檢討，因無障礙等種種因素很難取得使照，務實做法是確保結構安全無虞，每年均定期進行消防公安申報與檢修。

消防局說，昨天上午龍潭某工商也發生校園火警，所幸未有人員傷亡，呼籲各學校應持續加強校園場所用火用電安全宣導，強化學生相關防火、避難常識及演練，以提升緊急應變能力。

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