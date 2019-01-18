〈北部〉（桃園）告別孤島 枕頭山懸索橋環評過關

2019-01-18

〔記者李容萍／桃園報導〕復興區奎輝里第一鄰枕頭山部落，自石門水庫於一九六四年完工蓄水啟用後就因大漢溪水位上升、阻斷聯外通路，居民只能靠著簡易竹筏或舢舨往返，形同「孤島」。市府原住民族行政局二○一五年重啟枕頭山部落聯外道路工程，提出興建懸索橋計畫，歷經波折，去年底通過環評審查，原住民族委員會也已審定此案符合特色道路改善計畫，原則同意先予核定先期規劃費，部落族人得知消息均雀躍不已。

原民局長林日龍表示，枕頭山部落的居民均為世居當地的泰雅族人，逾半世紀來，不僅得靠船隻出入部落，每當大雨或颱風溪水暴漲，更斷絕對外聯繫，居民一旦有急症，也只能坐以待斃；部落過去就曾發生大火，因無救援道路居民命喪火窟，令人心痛。許多居民為了生活，無奈選擇搬離，但仍始終心繫家鄉土地，期盼有一天能重返部落。

半世紀來聯外靠竹筏或舢舨

聯外道路工程及懸索橋工程的重啟，起於現任行政院發言人Kolas Yotaka擔任桃市原民局長任內現勘規劃，獲得市長鄭文燦支持，此計畫橋梁橫跨長度約二四○公尺，橋面淨寬二．五公尺，全寬約三．五公尺，可供總重三．五公噸以下的小型車及小型救護車通行，估計工程費約一億六千七百萬元。

林日龍說，先前有環評委員認這項工程的評估與應變機制不足，應將橋塔選在完整且承載力佳的岩盤，並需解決住戶進出適法及合理性、補充無形資產及文化資產調查等課題，因此未予通過。市府針對環評委員的意見進行修正與突破，並透過原住民族基本法召開部落會議，才克服並凝聚部落共識，終在去年底通過環評審查，讓這群深居孤島的泰雅族人，未來可有一條安全的回家路。

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