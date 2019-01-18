〈北部〉（桃園）南門公園停車場試營運免費 35％霸位

2019-01-18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園區中山路及三民路三段路口、南門市場旁的「公廿四公園」基地經活化，闢設為聯合集會所、公園與地下停車場，命名為「南門公園」；其中南門公園地下停車場從去年十一月廿日起率先試營運，至二月底都不收費，試營運以來經常滿場，不少車是停整日、甚至整月，停車場入口經常擺放「車位已滿」告示，讓民眾抱怨免費好康看得到用不到。

民眾抱怨常滿位沒得停

市府交通局停車工程管理科長姜相維表示，南門公園地下停車場提供三四五個汽車位及六一五個機車格，管理員近二個月觀察發現，因為鄰近市場上午八點半至九點半大多會滿場，上午十一點過後車輛會陸續駛出，晚上六點半至七點半也是使用尖峰期，約至晚上八點以後會較正常；而停車場內約有卅五％的車輛為長期停放，對於霸位的情形只能道德勸說，也呼籲試營運是要讓民眾熟悉停車場設備，若有異常可以回報給停車場修正，若長期占用恐失去試營運美意。

交通局呼籲別長期占用

姜相維說，南門公園地下停車場採下沉式廣場及天井設計，採光良好，導入電子收費、車牌辨識、智慧尋車等先進系統，營運後收費為汽車每小時卅元、機車每次十元，並提供附近里民月租優惠，希望有了這處停車場，能為南門市場帶來人潮與錢潮，目前各項設施均在裝配測試，正式收費營運後，可提供給市民先進舒適的停車空間。

休憩地景公園月底完工

市府新建工程處指出，公廿四公園基地面積約五五六一坪，興建地下三層停車空間、地上二層建築物，地上的地景公園設置中央草坪區、體驗休憩區與兒童遊戲場等，停車場上方的公園現正進行樹穴整理、曲形坐台設置、步道整理及景觀燈調整、機房地坪改善、里集會所一樓鋁格柵改善等工項，預計一月底完工，驗收啟用後將成為桃園區鬧區的重要綠地。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/