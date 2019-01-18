〈中部〉《台中》中社花市鬱金香花季登場 盲生用心感受

2019-01-18

〔記者歐素美／台中報導〕后里中社花市今年栽培卅萬株鬱金香，包括黃色羽邊的「晶星」、紅色重瓣的「燃點」及奶油色重瓣「維多娜」等五十多個品種，花期至三月中旬，元月底前，台中市民憑身分證入園享半價優惠，惠明、啟明學校盲生廿多人昨入園用心感受鬱金香之美，笑說「鬱金香很香」、「長得就是鬱金香的樣子」，並表演精彩歌曲，讓民眾在悠揚樂聲中浪漫賞花。

雙手捧花聞香 觸摸花瓣體驗

中社花市每年從荷蘭進口鬱金香球莖，以花卉技術栽培，創造全國低海拔平地鬱金香花展，於每年農曆春節前後展出。昨邀請啟明、惠明學校盲生入園賞花，盲生雙手捧起鬱金香，仔細聞著花香，或觸摸鬱金香花瓣，用心感受鬱金香。惠明盲校校長鄧麗蓮表示，盲生雖然看不到，但勇於嘗試，一般人用眼睛賞花，盲生則用其他器官感受花卉之美。

台中市副市長楊瓊瓔昨也出席中社花市鬱金香花季展。她表示，十年前中社花市舉行鬱金香花季，結合首次舉辦的泰安櫻花季，邀請惠明盲生賞花，開啟每年吸引近百萬人到后里賞花的風氣，也奠定花博在后里舉辦的基礎。

即起至1月底 市民享半價入園

中社花市業者賴啟文指出，中社花市今年共栽培卅萬株鬱金香，品種多達五十餘種，將輪番綻放至三月中旬，即日起至一月卅一日止，台中市民憑身分證，可享半價優惠。

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