〈中部〉四線偏遠公車 彰客續行半年

2019-01-18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕彰化客運行駛中寮鄉三條偏遠路線，及草屯到半路店（坪頂里）路線，原通知二月十五日不再行駛，由於影響偏僻聚落老年人和學生對外交通，南投縣府、監理站昨邀業者和中寮鄉、草屯鎮公所協調後，彰客同意繼續行駛半年，惟由兩公所籌備民行公車作業，未來接手營運。

中寮三條、草屯一條 原定215停駛

彰化客運公司目前有「6930鄉親寮─大坑」、「6931鄉親寮─粗坑」、「6932鄉親寮─頂城子」，及草屯的「6922草屯─半路店」線的許可證，今年二月十五日到期，彰客已通知二月十五日就停駛這四條政府一年補貼一百七十萬元的偏遠路線。

彰客停駛的四條路線中，影響最大的是中寮鄉，三條路線行經和興、福盛、廣興三村，每天來回合計十班，彰化客運公司人員說，一個班次只有三、四個乘客，惟三村都說影響的人很多，像廣興村有三百多戶、和興村近三百戶、福盛村有三百餘戶都會造成不便。

投縣府協調 將由公所購車接手

南投縣長林明溱、中寮鄉長廖宜賢都希望透過補貼虧損金額給彰客，請其繼續營運，惟彰客認為司機和車輛短缺無法繼續營運，最後在林明溱等人的拜託下，同意延長營運半年，讓中寮鄉公所和草屯鎮公所有時間購置民行公車，及作出路線計畫，俟半年後由鄉鎮公所的民行公車來取代。

縣府工務處表示，縣府會幫草屯和中寮公所爭取車輛購置，以及人力和汽油費補助，而中寮鄉未來可能買一部車雇一名司機，接手彰化客運原來三車兩名司機跑的三路線，而草屯鎮就一車一人接手跑草屯到半路店。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/