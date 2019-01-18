〈中部〉最強10歲乳牛 累積乳量達90888公斤

2019-01-18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉文山種牛場黃炳森、黃福巡兄弟檔所飼養的一隻十歲的乳牛，已生八胎，累積乳量已達九○八八八公斤，今年勇奪「終身乳量創紀錄盃」，等於是拿下乳牛界奧斯卡獎最高榮譽的終身成就獎！

獲乳牛界奧斯卡終身成就獎

「高繁天噸牛獎」是由農委會畜產試驗所主辦，今年邁入第五年，畜試所遺傳育種組長吳明哲表示，為了讓台灣乳牛有國際競爭力，兼顧乳量、乳質與繁殖力，因此推出此一獎項，天噸乳牛（Ten Tons）是指年產乳量十噸以上的乳牛，而連續三胎累積乳量三十噸以上，才能成為「高繁天噸乳牛」。

農委會畜產所主辦 邁入第五年

吳明哲指出，去年度全國共有二百五十頭「高繁天噸乳牛」，其中，文山種牛場的乳牛分娩胎次達八胎，累積終身乳量九○八八八公斤，每胎平均乳量一一三六一公斤，因而獲頒「終生乳量創紀錄盃」！

彰化福興黃炳森兄弟檔飼養

黃炳森、黃福巡兄弟檔在彰化福寶酪農區經營牧場已有二十六年，飼養荷蘭品種乳牛，這隻奪得大獎的乳牛今年十歲，已生八胎，體型中等，乳房飽滿，主要以飼料、牧草、甜燕麥再搭配高蛋白添加物來餵養，得獎乳牛每天所吃飼料約十公斤，光是每日飼料費就約四百元。

生八胎 每胎平均乳量逾一萬公斤

黃炳森表示，懷孕乳牛在懷孕期間二八○天裡頭也會泌乳，但生產前兩個月會讓懷孕乳牛休養，不再擠乳，平均每年約泌乳天數為三○五天，乳牛泌乳高峰約在第三胎到第五胎之間，隨著年紀增長而開始下滑。

吳明哲表示，全國泌乳牛平均每胎泌乳量為六五○○公斤，文山種牛場得到大獎的乳牛，已生八胎，每胎平均乳量還有一一三六一公斤，才能拿到「終身乳量創紀錄盃」最高榮譽。

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