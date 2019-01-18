〈中部〉捐選舉補助款 民代助弱勢好過年

2019-01-18

〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕年終將近，為了讓弱勢團體好過年，斗六市民代表副主席黃尤美捐出十五萬元選舉補助款給雲林縣內華山基金會斗六站等五個社福團體；縣議員蔡東富與斗南鎮長沈暉勛捐出選舉補助款，分別認購三十桌鎮公所發起的愛心接力年菜募集活動，要讓弱勢者好過年。

黃尤美表示，近幾年經濟持續不景氣，社福團體募款越來越艱難，她選前就曾在媽祖婆前發願，要將選舉補助款捐給弱勢朋友，選後他將選舉補助款湊成整數十五萬，分成五個紅包捐給華山基金會斗六站、創世基金會斗六院、雲萱基金會、一心育幼院及世界和平會，幫他們繼續照顧弱勢群眾。

蔡東富也指出，歲末年終有許多家庭突遭變故、經濟弱勢的關懷戶，因不符社會救助規定無法接受政府救助，因此號召在地的企業昇樺食品、台野畜產及新尚豪宴會館辦理愛心接力年菜募集活動；沈暉勛說，每桌年菜有五菜一湯，預計募集三百份，一份一千元，歡迎民眾一起加入年菜認購行列，洽詢電話，05-5973111轉195。

華山募集孤老年菜 認養還缺三成

華山基金會募集的弱勢孤老年菜每份六百元，目前認養還缺三成；世界和平會的「袋受飢兒過好年」活動，協助孩子們能有寒假愛心食物箱、寒假餐費、愛心年菜與傳愛紅包，現募集僅達三成，尚缺四十五萬五千元缺口。

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