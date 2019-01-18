〈中部〉居民自力打造 太保魚寮變私密景點

2019-01-18

〔記者蔡宗勳／太保報導〕嘉義縣太保市港尾里魚寮是個位於高鐵大道旁、只有十多戶人家的迷你聚落，因發現二千多年前的「魚寮遺址」而名噪一時，居民十年前自發性整治水圳、陂塘與造林，目前苗木漸漸成林，宛若桃花源般景色，已成了私密景點。

魚寮保安文化協會理事長鍾柏州說，魚寮信仰中心「保安宮」奉祀三山國王，神明早在十八年前就降諭指示信眾愛護生態，尤其警告獵鳥人不得造次，十年前又指示要將先民留下的水圳和陂塘等水利設施復原，於是居民有錢出錢、有力出力投入相關工作。

居民在台糖廢耕土地上採用傳統自然工法，清除淤積的水圳和陂塘，並順著水流方向砌石攔水，放慢水流速度，讓土地有時間蓄水、淨水，除創造友善的水文環境，也恢復防洪蓄水功能，完成之後，周遭就算淹水也不嚴重。

鍾柏州表示，十年的整治並未申請公部門經費，除居民自掏腰包，加上認同者捐獻，如今水圳和陂塘已成了一條美麗小溪流，落羽松、楓香等樹木也茁長成林，落羽松水中倒影景致美不勝收，引人尋幽探勝。

太保市長黃榮利認為，魚寮鄉親自力打造美好環境的精神，讓人佩服，鼓勵其他社區見賢思齊，讓太保處處有令人驚豔的私密景點。

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