〈中部〉雲縣即時通報系統 4小時回應民意

2019-01-18

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府要接地氣，新推出的「雲林上場Online」臉書即時通報系統昨天起上線，要四小時內回應民眾意見！縣長張麗善表示，縣府透過臉書，不論是被動或主動搜尋民眾陳情後，要即時回應，讓民眾感受「Online有效率、民意零距離」的有感施政。

「雲林上場Online」 主動搜尋民眾陳情

張麗善表示，民眾「發聲」的管道愈來愈多元，除了傳統的書面及上網陳情書，網路爆料、陳情更是日益興盛，由於網路科技沒有距離，為了即時回應民眾意見，縣府啟動「雲林上場Online」臉書即時通報系統，讓民眾無論在縣內、縣外甚或是國外，都可以在縣長、副縣長或者是縣府各局處的官方臉書留言，提供意見與建言。

民眾可在縣長、副縣長臉書建言

張麗善勉勵縣府員工都能秉持「每個局處都是縣長的分身，讓民眾的問題能即時受到重視」的服務理念，隨時提供資訊與服務，以更積極、更有效率的態度推動各項縣政建設。

「雲林上場Online」臉書小編們會即時彙整民眾的陳情或意見，分門別類轉知各業務單位副主管群組，要求各相關負責單位處理後提出回應，最後由小編於臉書回覆民眾，為了達到即時回應的目標，要求必須在四個小時內提出處理方法或說明。

計畫處長李明岳表示，「雲林上場Online」團隊會主動出擊，回應甚至解決民眾問題，大前天臉書社團「水林亮起來」有民眾反映水公司施工導致當地一六四線路面不平，小組成員轉告工務處，前天就解決問題，並在臉書上回應PO文者，這就是未來的作業程序。

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