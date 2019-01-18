〈中部〉台化新港廠空污成分 將減量逾5成

2019-01-18

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣政府與台灣化學纖維公司昨天分由縣長翁章梁、資深副總經理李青芬為代表，簽署排放大戶縣轄台化新港廠第三階段「友善及保護環境協定」，台化斥資十五‧九億元，為新港廠四部機組分階段增設空氣污染防制設備，目標氮氧化物、硫氧化物等空污成分減量逾五成，並在今年五月達標，讓嘉義空氣更清新。

與嘉縣府簽署友善保護環境協定

台化新港廠之前核定一年的氮氧化物排放量是每年二千四百五十二噸，占全縣排放量七成以上，經第三階段友善及保護環境協定自主減量後，氮氧化物排放目標每年九百七十噸，減量達六成；硫氧化物（SOx）排放目標從每年五百六十三噸減至三百九十一噸。

李青芬說，台化新港廠空污防制設備已改善三部，四月完成最後一部，目標是將燃煤機組減至與天然氣機組相同排放量，並達到新北市林口超高臨界發電機組的頂級標準。

位於民雄鄉的嘉惠電力公司雖使用較低污染的天然氣當發電燃料，但因配合台電電力調度，每天起爐時排放黃煙，屢遭民眾投訴，嘉惠斥資一千二百萬元改善，起爐時氮氧化物（NOx）濃度由原本的八十ppm（百萬分之一，一ppm即是一百萬分之一）降至三十ppm，大幅改善起爐時的黃煙排放。

翁章梁表示，民眾對空氣品質越來越重視，縣府與台化簽署第三階段「友善及保護環境協定」，提升既有設備效能，預計可以減少全縣氮氧化物排放量四成四，等於減少一千九百台老舊柴油大貨車一年的排放量，至於嘉惠投資改善空污，年節省燃料費一千二百萬元，等於一年就回本，創造三贏局面；縣議員葉孟龍說，肯定台化改善空污之舉，希望縣府再接再厲，輔導其他廠商加入減少空污行列。

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