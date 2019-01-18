〈中部〉南投初五復收垃圾 中寮、信義提早1天

2019-01-18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕春節將至，南投縣各鄉鎮市公所提供清運巨型垃圾服務，埔里鎮電話預約到今（十八）日，是最早截止鄉鎮，而九天春節假期十三鄉鎮市恢復收垃圾時間，以中寮和信義鄉最早，初四（二月八日）就恢復，其餘十一鄉鎮市則在初五恢復清運。

大型廢棄物清運先預約

南投縣各鄉鎮市公所，春節前都有幫大掃除的民眾清運巨大垃圾的服務，埔里鎮和草屯鎮各從二日、八日起就受理登記，因此各在十八日、廿二日截止電話預約。中寮鄉僅廿一日到廿五日清運，鹿谷鄉則受理登記到廿五日，清運到廿九日；竹山鎮是一月廿四日到廿九日（扣除週六、日）受理登記，一月三十日上午八時收運。

另外八鄉鎮市中，除集集鎮全年都清運外，其他則有清運時限，仁愛鄉十六、廿三日和三十日收運三天，信義鄉則是在二月一日前通知清運。名間鄉一月廿八、廿九、三十一日和二月一日的上午八時和十二時收集。

水里鄉一月廿一日到三十一日收運；國姓鄉十九日到二月一日；魚池鄉是一月廿八日到三十一日收運；南投市僅在一月廿七日到二月一日收運。

仁愛2月2日停收垃圾

由於今年春節連假長達九天，民眾擔心家中垃圾無法堆置九天，很關心公所清潔隊何日恢復垃圾清運，南投縣十三鄉鎮市中除仁愛鄉清潔隊在二月二日（週六）先停收一天，其餘十二鄉鎮市從二月五日（大年初一）開始停收垃圾。

至於各鄉鎮市清潔隊恢復收運垃圾時間，中寮鄉和信義鄉最早恢復收運，都是在大年初四（二月八日）恢復，其他十一鄉鎮市則都在大年初五（二月九日）恢復正常收運，而收運時間和路線與平日一樣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/