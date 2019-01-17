〈南部〉0206震災3倖存者 賴清德探訪

2019-01-17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「○二○六地震」即將滿三週年，前行政院長賴清德昨日低調探訪關心洪家益、曹瑋瓴、李宗典三人，他們是當年震災受傷最嚴重的倖存者，賴清德卸任後的第一件事，就是再來探訪他們復健後的生活。

據了解，賴清德詢問他們生活狀況，有無需要協助的地方，並為他們加油打氣，還幫曹瑋瓴查看手復健後恢復情形；三人也感謝賴清德的辛勞，支持他回台南好好休息再重新出發。賴清德低調拜訪，當事人也很有默契未告知媒體。

李宗典說，前一晚賴院長有先請人打電話告知，不過院長人一到訪，還是有讓他「嚇到」，因為賴院長還惦記著他，並關懷每月生活費補助即將於今年屆期，將代為探詢有無延續。

洪家益在震災中失去雙腳，造成行動不便；他表示，賴院長行事穩健有親和力，就像一位長者來關心，由於想找一份自己身體狀況可以負荷的工作，賴院長也樂意協助。

曹瑋瓴表示，賴院長還惦記著她，超級感動，感謝賴院長、社會局和社會大眾的幫忙。

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