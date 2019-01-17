〈南部〉老屋保存南市4案獲補助 市府加碼2成

2019-01-17

〔記者劉婉君／台南報導〕文化部去年推出「私有老建築保存再生計畫」，鼓勵私有老屋活化再利用，首批補助名單中，南市共有新化、後壁、鹽水、中西區等四案通過，補助比例除了鹽水為總經費的四成五外，其餘均達到最高上限即總經費五成，總計約五百八十八萬七千元。有別於其他縣市的是，台南市文化局也加碼各補助兩成經費，總金額將近二百卅五萬五千元。

4案獲文化部補助588萬

台南市此次原有五件提出申請，但有一件主動撤案，而通過的四案均是建物整修類，依據各提案內容及經費審核、補助，總計提案經費將近一千二百二十二萬五千元。四處老屋分別為土溝社區營造協會經營多年的後壁土溝農村美術館老建築、退休老師用來介紹在地歷史的鹽水橋南老街屋、新化社區工作者做為在地農產平台的郡九街庄（新化老街屋）、中西區大天后宮旁原啟明堂算命館老建築轉用的問路店。

文化局文化建設科表示，此次通過的老屋分別坐落在南市三個公告的歷史街區（鹽水、新化、府城）以及鄰近嘉南大圳再造歷史現場計畫的後壁土溝農村，整修後規劃使用的用途均具有一定的公益性。

文化局指出，南市自二○一三年起推動歷史街區振興補助計畫，迄今核定補助的金額已超過兩千萬元、協助近百處老屋整修或經營，文化部去年推動的「私有老建築保存再生計畫」也是以南市的計畫為基礎，額外加碼補助就是希望鼓勵更多有心投入老屋修復活化的民眾，可以獲得更完善的輔導與支持機制。

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