〈南部〉散布楠梓爆登革熱不實疫情 最重罰50萬

2019-01-17

〔記者方志賢／高雄報導〕有網友在PTT留言，指高雄楠梓發現登革熱疫情，聲稱「我以前的家教學生像逃難一樣回到家」，高市衛生局疾管處昨澄清，一名住在鼓山區、就讀楠梓區學校的國中女生被通報登革熱疑似個案，但未確診，網友卻散布不實疫情，將由警方查明身分，並依傳染病防治法，對該網友處以最重五十萬元罰款。

衛局澄清疑似個案 尚未確診

網友yovoliia （Yovoliia）在PTT「[爆卦]楠梓發現登革熱疫情」貼文指出，「我以前的家教學生今天像逃難一樣回到家，才知道北高雄，他們學校有一例登革熱陽性反應，於他們學校停課⋯⋯或住在附近的各位大大們，注意最近疫情可能會擴散。」

高雄市疾管處表示，登革熱為法定傳染疾病，該個案未確診，但網友卻在PTT留言並散布不實疫情，已涉嫌違反傳染病防治法，散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息，足以損害公眾或他人者，可處五十萬元以下罰鍰，並可依社維法，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。

疾管處指出，該個案為十多歲國中女生，居住於鼓山區龍水里，就讀楠梓區學校，她九日出現頭痛、眼窩痛等症狀、無發燒，十三日因下肢出現紅疹，隔日至醫院就醫並住院，經抽血登革熱NS1快篩檢驗為陽性，通報疑似登革熱，十五日經疾管署發布結果為IgM未確定、IgG陰性、PCR陰性，預計廿一日二次採血才能確認。

衛生局對同住三位家屬、周邊社區民眾、學校進行擴大採檢及疫調，擴大採檢五十四人，初步無疑似登革熱症狀。

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